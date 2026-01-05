Catania, picchia il figlio col mestolo? Niente carcere, la decisione del giudice

Niente carcere per il papà di Catania accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è finito sotto accusa dopo che in un video pubblicato su TikTok lo si vede colpire più volte con un mestolo il figlio di 10 anni. A postare quel filmato sarebbe stato il bambino stesso. Secondo il gip di Catania, l'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità. Al momento, infatti, l'unica contestazione è quella contenuta nel video. Video in cui l'uomo non si limiterebbe a picchiare il piccolo, ma lo insulterebbe anche, urlandogli contro: "Io sono il tuo padrone". Dunque, è stata rigettata la richiesta della Procura di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 59enne fermato dalla squadra mobile della Questura.

Il gip non ha neppure convalidato il fermo, ritenendo insussistente il pericolo di fuga dal momento che l'uomo si è presentato da solo alla polizia. Contro il provvedimento la Procura presenterà ricorso al Tribunale del riesame. Secondo il giudice, dalle indagini non emergerebbe una condanna di abitualità di condotte maltrattanti da parte dell'uomo nei confronti dei quattro figli, un maschio e tre femmine di età compresa tra 11 e 4 anni, che vivono con la sua ex convivente. Il solo video, a detta del gip, non è sufficiente a delineare una serie di condotte ripetute nel tempo.