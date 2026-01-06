Chi è Jelenic Marin, il ricercato per aver ammazzato il capotreno a Bologna

Il 5 gennaio, intorno alle 18:30, Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni residente ad Anzola dell'Emilia (Bologna), è stato ucciso con una coltellata all'addome in un vialetto che conduce al parcheggio riservato ai dipendenti, vicino al piazzale Ovest della stazione centrale di Bologna.L'uomo, "figlio d'arte" (il padre è un ex ferroviere), era fuori servizio e si stava dirigendo verso la sua auto quando è stato sorpreso alle spalle.

Non si tratta di una rapina: sul corpo sono stati trovati intatti portafoglio, cellulare e effetti personali. Il movente della colluttazione rimane ancora ignoto.Grazie alle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso l'aggressore nell'atrio, al binario 1 e mentre si allontanava, è stato rapidamente identificato il presunto omicida: Jelenic Marin, 36enne croato senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati commessi in stazioni ferroviarie e nella zona di piazza XX Settembre a Bologna, spesso legati a problemi di strada, aggressioni e abuso di sostanze.

Subito dopo il delitto, Jelenic è fuggito probabilmente in treno verso nord: un blitz della Polizia Ferroviaria e dei Carabinieri su un regionale diretto a Piacenza non ha dato esito, e si ipotizza che abbia proseguito verso Milano o sceso a Fiorenzuola.La sua foto segnaletica è stata diffusa a tutte le forze di polizia italiane. Al 6 gennaio 2026, l'uomo risulta ancora latitante, con ricerche in corso.