Bologna, il killer del capotreno: cosa ha fatto prima dell'omicidio

"È un fatto gravissimo. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi delle Ferrovie dello Stato. L'area dove è avvenuto è un'area di pertinenza di gestione della Polfer, solitamente i cittadini non frequentano quella zona, ma il personale e quindi si dovrà capire dalle telecamere come sia potuto accadere che una persona non autorizzata sia entrata". Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, a SkyTg24. "Noi abbiamo assicurato la massima collaborazione possibile, - sottolinea Lepore -penso che in un momento come questo serva la massima collaborazione istituzionale". "C'è una zona rossa intorno alla stazione di Bologna. Il ministero dell'Interno ha in questi ultimi due anni fatto alcuni potenziamenti, non con gli stessi numeri di altre città, ma comunque alcuni interventi sono stati fatti. È molto importante che le stazioni italiane vegano protette e si dovrà anche capire e qualcuno dovrà spiegare come una persona con precedenti e ha già compiuto aggressioni abbia girato le stazioni d'Italia", ha concluso Lepore.