Famiglia nel bosco, mamma Catherine "sta impazzendo": come è ridotta

"La mamma sta impazzendo, ma è normale". A svelare la verità su Catherine Birmingham, la mamma dei tre bimbi della "famiglia nel bosco", è Giuseppe Masciulli, sindaco di Palmoli, intervistato dal Corriere della Sera.
"Una persona come lei, abituata a vivere a contatto con la natura, a occuparsi della casa e degli animali, si ritrova all’improvviso in questa struttura, al chiuso, senza far nulla tutto il giorno e con l’aggravante di vedere i figli solo per poco tempo e in determinati orari", spiega il primo cittadino riguardo a Catherine e alla casa famiglia di Vasto dove sono stati trasferiti i bambini e dove il padre Nathan Trevallion può avere accesso per poche ore a settimana. "E' chiaro - prosegue Masciulli - che questa condizione può farti impazzire. In più questa donna vive separata dal marito e con la costante preoccupazione di quel che avverrà in futuro e se mai tornerà a casa con i bambini. Sfido chiunque a restare calmo".
Nel frattempo sempre dalla struttura di Vasto continuano a filtrare testimonianze e accuse inquietanti. I tre bambini vivono nella casa famiglia dal 20 novembre e l'australiana Catherine starebbe mostrando sempre più frequenti scatti d'ira e screzi con le educatrici. I servizi sociali descrivono la mamma come "sospettosa" e "irritata" di fronte alle indicazioni delle educatrici e "poco incline" a rispettare le regole interne della struttura, le stesse regole che hanno impedito a papà Nathan di pranzare con il resto della famiglia il giorno di Natale.
Secondo i testimoni, la donna risulta non essere "sempre attenta alla gestione degli spazi in cui vive", dettaglio che potrebbe però incidere sul giudizio finale riguardo alla possibile riunione del nucleo familiare. I consulenti di parte però parlando di una buona disposizione dI Catherine, semplicemente provata dalla difficile situazione generale.