Scontrino-choc a Torino: quanto costa la fettina di limone sul tè

Ancora scontrini "folli". Neppure Torino è esente dai prezzi incredibili presentati su alcune ricevute di bar, ristoranti o locali. Questa volta a finire nel mirino dei clienti è Starbucks. Uno di loro, infatti, ha ordinato un tè al quale ha aggiunto una fetta di limone dopo che la cassiera ha chiesto se la desiderasse. Poi, al momento dello scontrino, l'amara sorpresa: 1 euro e 50 in più per l'aggiunta, senza che gli fosse stato comunicato.

"Un prezzo folle", ha tuonato il cliente che ha prima contattato il Servizio Clienti, poi si è rivolto a Repubblica per denunciare l'accaduto. "Quando mi ha proposto la fetta di limone ho accettato, convinto di non pagare niente di più. Proprio come il ghiaccio nelle bibite. Avrei accettato 10 o 20 centesimi in più. Non 1 euro e 50 per una fetta di limone minuscola e raggrinzita", si è sfogato con il quotidiano, aggiungendo che ha immediatamente chiesto il rimborso al Servizio Clienti "per principio".