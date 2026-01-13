Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Grosseto, poliziotta trovata morta in una stanza d’albergo

martedì 13 gennaio 2026
Grosseto, poliziotta trovata morta in una stanza d’albergo

2' di lettura

Flavia Misuraca, commissaria di Polizia di 27 anni originaria di Partinico (Palermo), è stata trovata morta il 9 gennaio 2026 nella sua camera d’albergo a Bardonecchia (Val di Susa, Piemonte), dove era in servizio temporaneo .La giovane, laureata in Giurisprudenza e da poco diplomata alla Scuola Superiore di Polizia, era entrata in servizio alla Questura di Grosseto a giugno 2025, accolta con entusiasmo dai colleghi. Si trovava in Piemonte da circa dieci giorni per un incarico di rotazione legato ai presidi di ordine pubblico a tutela dei cantieri dell’Alta Velocità (Tav).

Venerdì 9 gennaio avrebbe dovuto concludere la missione e rientrare in Toscana.Un collega, preoccupato per la sua assenza a un appuntamento e per le mancate risposte alle chiamate, ha dato l’allarme recandosi in hotel. Il corpo è stato rinvenuto nella stanza; accanto c’era la sua pistola d’ordinanza.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze: l’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è il suicidio con l’arma di servizio, anche se tutte le piste restano aperte e le indagini proseguono (con rilievi della Polizia Scientifica).Da testimonianze raccolte emerge che Flavia stesse valutando di lasciare la divisa per rientrare in Sicilia, forse per motivi personali o di disagio.La notizia ha provocato profondo cordoglio in Toscana e in Sicilia. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha ricordato il suo impegno e dedizione allo Stato. Il primo cittadino di Partinico, Pietro Rao, ha espresso dolore per il "vuoto impossibile da colmare" e ha assicurato la vicinanza della comunità ai genitori e ai familiari.Sui social numerosi messaggi di affetto da colleghi, amici e conoscenti testimoniano l’impatto umano e professionale lasciato dalla giovane commissaria nei suoi pochi mesi di servizio.

tag
polizia

Il gioco Arriva “FachoRama”, il gioco che attacca la polizia

No Tav No Tav, Poliziotto ferito al volto: il patto scellerato con Askatasuna

Disordini Il Pd benedice il corteo che dà l'assalto alla polizia

ti potrebbero interessare

Trentini e Burlò atterrati a Ciampino: ad accoglierli Meloni e Tajani

Trentini e Burlò atterrati a Ciampino: ad accoglierli Meloni e Tajani

Alessia Pifferi, revocato l'ergastolo: le motivazioni-choc

Alessia Pifferi, revocato l'ergastolo: le motivazioni-choc

Meteo, Mario Giuliacci: ribaltone imprevisto, temperature anomale in Italia

Meteo, Mario Giuliacci: ribaltone imprevisto, temperature anomale in Italia

Garlasco, "si cerca questa scarpa": Chiara Poggi, altro colpo di scena

Garlasco, "si cerca questa scarpa": Chiara Poggi, altro colpo di scena