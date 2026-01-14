Burlò e Trentini, "tre volte grazie" e "ho capito che l'Italia...": Pd sotterrato

Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani detenuti in Venezuela per oltre 400 giorni e liberati all'alba di lunedì 12 gennaio, hanno parlato del periodo nel carcere di Caracas, El Rodeo, rivelando anche di aver avuto spesso dei segnali di speranza. Dimostrazione del fatto che i due connazionali non erano stati affatto abbandonati dal governo Meloni, come invece fatto intendere più volte dalla sinistra.

"Grazie, grazie e ancora grazie. Spero che riporti a casa tutti": queste le parole che Burlò ha detto riferendosi alla premier Giorgia Meloni, che ieri è andata all’aeroporto di Ciampino per accogliere sia lui che Trentini. Immensa gratitudine è stata espressa anche dal cooperante di Venezia, Trentini, che in un'intervista al Messaggero ha detto: "Non mi sono mai sentito da solo quando ero dentro quella cella, certi messaggi mi sono arrivati, avevo capito che l’Italia stava facendo molto per la mia liberazione. La detenzione è stata molto difficile, ma non mi hanno mai fatto del male. Certo non è stato un bel periodo". Parole che rendono giustizia al grande lavoro dell'Italia a dispetto di quanto sostenuto dalle opposizioni in quest'ultimo anno. Subito dopo la liberazione, qualcuno è arrivato addirittura a minimizzare, sostenendo che il rilascio fosse avvenuto "nonostante" Meloni.