Arezzo, crolla un edificio dopo un'esplosione: tre feriti, una ustionata grave

giovedì 15 gennaio 2026
Un edificio è crollato ad Arezzo dopo un'esplosione e il successivo incendio. È successo intorno alle 17 nella zona tra Il Matto e Ristradelle, in direzione Valdichiana. I feriti, recuperati tra le macerie, sarebbero tre e sarebbero già stati trasportati in ospedale dai soccorsi, secondo quanto si apprende. Una 80enne ha riportato ustioni gravi.

Sul posto il personale del 118 dell'Asl Toscana sud est con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto appreso, l'esplosione è avvenuta in una palazzina a due piani. Le strade di accesso alla zona sono state temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso.

Stando alle prime informazioni, i feriti non avrebbero riportato traumi gravi: uno avrebbe una gamba rotta, uno sarebbe ferito al volto e il terzo pressoché illeso. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre provenienti dai comandi di Arezzo, Cortona e da altre sedi, sono al lavoro per le verifiche strutturali e per escludere la presenza di altre persone sotto le macerie. Al momento non risultano dispersi, ma la notizia è ancora in fase di accertamento. Restano da chiarire le cause dello scoppio, che avrebbe provocato prima un forte boato, poi un incendio e infine il crollo parziale dell'edificio.

