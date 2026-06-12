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Perugia, africano tenta di rapire bimba in stazione: attimi di terrore

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venerdì 12 giugno 2026
Perugia, africano tenta di rapire bimba in stazione: attimi di terrore

1' di lettura

Tentativo di sequestro di una minorenne nella zona della stazione ferroviaria di Perugia dove la mamma ha prima rincorso e poi bloccato l'uomo che le aveva sottratto la piccola. Poi arrestato dalla polizia. La notizia è riportata dal Messaggero e ricostruita in una nota degli inquirenti. La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza nei pressi della stazione di Fontivegge dove era stato segnalato un tentativo di sequestro di persona ai danni di una minorenne.

Hanno così bloccato uno straniero di 29 anni - un cittadino gambiano - risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e ora accusato di tentato sequestro di persona aggravato. La madre della minorenne - in attesa dell'autobus scrive il Messaggero - ha riferito di essere stata avvicinata dall'uomo che, senza un apparente motivo, ha afferrato la figlia tentando di allontanarsi. La donna a quel punto, dopo averlo rincorso era riuscita a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, e a contattare la polizia. Nonostante ciò, lo straniero - in base alla ricostruzione degli investigatori - ha continuato a molestare la minore, fotografandola con il cellulare.

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Accompagnato in questura, gli accertamenti hanno permesso, anche mediante le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, di dare riscontro a quanto riferito dalla vittima. L'uomo è stato quindi arrestato per tentato sequestro di persona aggravato e rinchiuso nel carcere di Perugia a disposizione dell'Autorità giudiziaria. 

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