La Spezia, 18enne in fin di vita: la foto-choc dello studente col coltello

Una foto choc, circolata nelle chat degli studenti de La Spezia, ritrarrebbe uno studente con un coltello in mano. Si tratterebbe del ragazzo originario del Marocco che questa mattina, all'interno dell’istituto superiore “Chiodo”, ha accoltellato un 18enne egiziano al culmine di una lite. Lite che, secondo quanto ricostruito da La Nazione, sarebbe stata scatenata da una ragazza contesa. Su questo, però, starebbero indagando gli agenti della questura.
Nell'immagine, che sarebbe stata scattata da uno studente poco prima dell’aggressione, si vede un coltello da cucina con una lama lunga almeno 20 centimetri. Stando a quanto trapelato finora, lo studente accoltellato sarebbe ricoverato in condizioni gravissime. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è "riuscito", hanno fatto sapere dal nosocomio, ma la prognosi resta riservatissima. Subito dopo l’aggressione, è stato soccorso prima dai compagni e poi dal personale dell’ambulanza della Croce Rossa della città intervenuta insieme ai medici del 118 e alla polizia della questura di Spezia. Trasportato all'ospedale Sant'Andrea, lì sarebbe stato operato d'urgenza. La prognosi resta riservata.
Secondo i racconti dei compagni di classe, l'aggressore avrebbe mandato un messaggio intimidatorio al coetaneo ieri, giovedì 15 gennaio, scrivendo: “Domani te la faccio pagare”. La circostanza, però, sarebbe ancora da verificare. I cellulari dei ragazzi coinvolti sarebbero ora al vaglio della polizia, al lavoro per ricostruire la lite e la successiva aggressione.