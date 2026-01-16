Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

La Spezia, 18enne in fin di vita: la foto-choc dello studente col coltello

di
Libero logo
venerdì 16 gennaio 2026
La Spezia, 18enne in fin di vita: la foto-choc dello studente col coltello

1' di lettura

Una foto choc, circolata nelle chat degli studenti de La Spezia, ritrarrebbe uno studente con un coltello in mano. Si tratterebbe del ragazzo originario del Marocco che questa mattina, all'interno dell’istituto superiore “Chiodo”, ha accoltellato un 18enne egiziano al culmine di una lite. Lite che, secondo quanto ricostruito da La Nazione, sarebbe stata scatenata da una ragazza contesa. Su questo, però, starebbero indagando gli agenti della questura.

Nell'immagine, che sarebbe stata scattata da uno studente poco prima dell’aggressione, si vede un coltello da cucina con una lama lunga almeno 20 centimetri. Stando a quanto trapelato finora, lo studente accoltellato sarebbe ricoverato in condizioni gravissime. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è "riuscito", hanno fatto sapere dal nosocomio, ma la prognosi resta riservatissima. Subito dopo l’aggressione, è stato soccorso prima dai compagni e poi dal personale dell’ambulanza della Croce Rossa della città intervenuta insieme ai medici del 118 e alla polizia della questura di Spezia. Trasportato all'ospedale Sant'Andrea, lì sarebbe stato operato d'urgenza. La prognosi resta riservata.

La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente: è gravissimo

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. ...

Secondo i racconti dei compagni di classe, l'aggressore avrebbe mandato un messaggio intimidatorio al coetaneo ieri, giovedì 15 gennaio, scrivendo: “Domani te la faccio pagare”. La circostanza, però, sarebbe ancora da verificare. I cellulari dei ragazzi coinvolti sarebbero ora al vaglio della polizia, al lavoro per ricostruire la lite e la successiva aggressione. 

Qui la foto circolata nelle chat dei compagni di classe 

La Spezia, a 13 anni conclude la transizione di genere: la sentenza che fa la storia

Una storia destinata a cambiare l'Italia. Un ragazzino di 13 anni, nato in un corpo di bambina, dopo aver iniziato u...
tag
la spezia

Il vero volto della sinistra Pd, sciacallata sul 18enne accoltellato a scuola a La Spezia: nel mirino c'è Meloni

Sangue La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente: è gravissimo

Restrizioni sui medicinali La "transizione" in Italia e all'estero: tutte le differenze

ti potrebbero interessare

Il miracolo di Ratzinger: come può diventare santo

Il miracolo di Ratzinger: come può diventare santo

Redazione
La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente: è gravissimo

La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente: è gravissimo

Redazione
Lonate Pozzolo, il cugino del rapinatore rom: "Era lì per lavorare, non è giusto"

Lonate Pozzolo, il cugino del rapinatore rom: "Era lì per lavorare, non è giusto"

Garlasco, la Cassazione smonta l'inchiesta su Venditti

Garlasco, la Cassazione smonta l'inchiesta su Venditti

Redazione