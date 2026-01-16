La Spezia, ragazzo ucciso a scuola da un compagno: il movente, cosa c'è dietro

È un 19enne marocchino con permesso di soggiorno il fermato dalla polizia per l'omicidio del diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La polizia ha fermato l'aggressore, un 18enne, in flagranza di reato dopo che questo era stato disarmato dal professore e circondato dai compagni di classe. Da una prima ricostruzione alla base dell'omicidio ci sarebbero motivi di gelosia. Il giovane era stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel pomeriggio all'ospedale Sant'Andrea. La coltellata aveva colpito il ragazzo alla milza, perforandola e provocando una preoccupante fuoriuscita di sangue che ha provocato un arresto cardiocircolatorio. I chirurghi erano riusciti a rianimarlo.

Su quanto accaduto è intervenuto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "Provo grande dolore per la morte del giovane studente dell'istituto 'L. Einaudi - D. Chiodo' della Spezia, una tragedia che colpisce profondamente la comunita' scolastica e l'intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell'istituto".

Un fatto di sangue che ha sconvolto la realtà spezzina e non solo provocando molte reazioni politiche tra le quali quelle della Lega che con il deputato Igor Iezzi chiede che "si approvi subito il nuovo decreto sicurezza voluto dalla Lega in Consiglio dei Ministri che, tra le varie misure, introduce anche il divieto assoluto dell'uso di lame e coltelli, con aggravanti per il loro utilizzo in contesti sensibili come le scuole". E nelle drammatiche ore dopo il ferimento al di fuori del padiglione ospedaliero si sono radunate decine di persone tra famigliari, studenti, amici e docenti della scuola superiore che hanno aspettato il bollettino medico in un'atmosfera di incredula apprensione. Intanto la Procura dovrebbe nelle prossime ore formulare le accuse nei suoi confronti. E potrebbe trattarsi dell'accusa di omicidio aggravato.