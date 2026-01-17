Anan Yaeesh condannato a 5 anni per terrorismo: chi lo aveva difeso in Parlamento

La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato il palestinese Anan Yaeesh alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione nel processo per associazione con finalità di terrorismo. Assolti invece gli altri due imputati, Ali Irar e Mansour Doghmosh.

L’accusa aveva chiesto 12 anni per Yaeesh, 9 per Irar e 7 per Doghmosh. Le difese, al contrario avevano chiesto l’assoluzione per tutti contestando l’impianto accusatorio. Alla lettura della sentenza sono state forti le reazioni in aula da parte di manifestanti pro-Pal.