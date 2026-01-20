Claudio Carlomagno e la "tomba a tempo record": l'atroce sospetto sul complice

"Abbiamo dato mandato per gli accertamenti sulle tracce biologiche ed ematiche per capire il Dna e la referibilità all'indagato o a terzi". Claudio Carlomagno ha avuto uno o più complici? Non lo ha ancora escluso, il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, perché ci sono ancora dei lati oscuri nella dinamica con il quale il 41enne di Anguillara Sabazia ha ucciso la moglie Federica Torzullo.

Non tanto nella fase dell'omicidio in sé, avvenuto nella loro casa la sera dell'8 gennaio scorso, quanto nella fase dell'occultamento del cadavere, l'indomani mattina, in una buca attigua alla ditta di movimentazione e scavi di cui lo stesso Carlomagno è titolare. "La premeditazione? Sono circostanze che devono essere accertate", ha spiegato il procuratore Liguori. "Allo stato c'è la ricerca dell'arma del delitto, del movente e delle modalità del fatto. Rispetto a quello si articola la premeditazione. Tutte queste ipotesi di lavoro attendono che il mosaico si completi e alla fine vedremo se è farina del suo sacco o se c'è stato il coinvolgimento di terzi".