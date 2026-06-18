Una vita spesa per il Vangelo: grazie al Cardinale Camillo Ruini

Ci sono uomini che attraversano la storia lasciando dietro di sé incarichi, titoli e riconoscimenti. E poi ci sono uomini che lasciano qualcosa di molto più profondo: una testimonianza. Con la morte del Cardinale Camillo Ruini non se ne va soltanto uno dei protagonisti della Chiesa italiana degli ultimi decenni. Se ne va una voce. Una di quelle voci che, anche quando non tutti condividevano, nessuno poteva ignorare. Una voce che non ha mai cercato gli applausi, ma la verità. Una voce che non ha inseguito il mondo, ma ha cercato di indicargli una strada. Da cristiano, oggi, provo un senso di gratitudine prima ancora che di tristezza. Viviamo in un tempo in cui spesso si ha paura di professare la propria fede. Un tempo nel quale molti preferiscono il silenzio alla testimonianza, il compromesso alla coerenza, la convenienza alla verità. Camillo Ruini, invece, apparteneva a una generazione diversa. Una generazione di sacerdoti che aveva compreso che il Vangelo non è un messaggio da adattare alle mode del momento, ma una luce da custodire e trasmettere.

Non era un uomo perfetto. Nessuno lo è. Ma era un uomo che credeva. E chi crede davvero lascia sempre un segno. Per anni è stato una delle figure più influenti della Chiesa italiana, ma ciò che oggi conta non sono gli incarichi ricoperti. Ciò che conta è l’esempio. In un’epoca segnata dalla confusione morale e dalla perdita di punti di riferimento, Ruini ha rappresentato per molti fedeli una presenza solida, una certezza, una guida. Ha difeso la vita quando farlo era scomodo. Ha difeso la famiglia quando molti preferivano tacere. Ha difeso l’identità cristiana di un Paese che troppo spesso sembra vergognarsi delle proprie radici. Lo ha fatto senza odio, senza aggressività, ma con quella fermezza che nasce dalla convinzione profonda e dalla fedeltà a ciò in cui si crede. Oggi il mondo corre veloce. Le notizie si susseguono senza sosta. Le emozioni durano poche ore. Ma ci sono morti che invitano a fermarsi e a riflettere. La morte del Cardinale Ruini è una di queste.

Perché ci ricorda che la grandezza di un uomo non si misura dal potere che ha avuto, ma dalla fede che ha saputo testimoniare. Non dalle cariche che ha ricoperto, ma dai valori che ha difeso. Non dai discorsi pronunciati, ma dall’esempio lasciato. Da credente praticante, oggi non voglio salutare il Cardinale Ruini con le parole della politica o del commento pubblico. Voglio salutarlo con una preghiera. Che il Signore lo accolga tra le Sue braccia misericordiose. Che possa contemplare quel volto di Cristo che ha servito per tutta la vita. E che il suo esempio continui a ricordare a tutti noi che essere cristiani non significa seguire il mondo, ma avere il coraggio di seguire il Vangelo, anche quando è difficile, anche quando costa, anche quando si resta soli. Addio, Eminenza. La sua voce si è spenta sulla terra. Ma la testimonianza di fede che lascia continuerà a parlare ancora a lungo nei cuori di tanti cristiani.