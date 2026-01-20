Federica Torzullo, l'ultimo audio inviato prima di morire

L'ultimo audio di Federica Torzullo , la donna di 41 anni uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, periferia di Roma, era stato inviato alla madre. All'uomo, che ha inferto 23 coltellate alla moglie come emerso dall'autopsia, la Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio e anche l'occultamento del cadavere. Carlomagno, infatti, avrebbe sotterrato la donna in un canneto alle spalle della sua azienda.

Dall'autopsia sul corpo della donna, oltre alle coltellate, di cui quella mortale al lato destro del collo, sono emerse anche ustioni al volto, al collo, alle braccia e nella parte superiore del torace. I colpi del marito hanno raggiunto con forza soprattutto l'addome e il bacino ma anche gli arti inferiori. L'intera gamba sinistra invece è stata amputata, mentre il torace stato schiacciato dall’azione a cucchiaio della benna-scavatrice. Delle 23 coltellate inferte alla donna 4 sono da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto.