Garlasco, "Poggi e Sempio? Molto strano": un pesantissimo sospetto

Si accende il dibattito a Mattino Cinque. Al centro l'omicidio di Garlasco. A intervenire nello studio di Federica Panicucci, Pasquale Linarello. Il genetista se la prende con le consulenze legate alla famiglia Poggi e con Dario Redaelli, chiamato a spiegare e difendere il lavoro svolto. "Voi dovrete farei i conti con una bpa di 300 pagine, la mia sensazione è che da quando è venuto fuori che la famosa cannuccia dell’Estathe conteneva il dna di Stasi, state facendo un lavoro strumentale per riportare ancora una volta il processo su Stasi, non state cercando la verità, ma state cercando di reincastrare Stasi". Parole pesanti che hanno chiaramente spostato il confronto su un piano più acceso.
A rincarare la dose è stato poi l’avvocato Fabrizio Gallo. Il legale di Massimo Lovati è intervenuto in collegamento partendo subito in quarta: "Quello che a me sembra strano è perché la difesa della famiglia Poggi sia in linea con la difesa di Sempio, voi non dovete trovare elementi a carico di Stasi, state facendo a mio avviso un lavoro inutile, facendo cose inammissibili nei confronti di un soggetto che è stato condannato".
E ancora: "Mi pare che dalla lettura della sua ricostruzione della perizia che vorreste fare, state impostando le cose sul nulla, su nessun elemento oggettivo. Ha riferito che le tracce di sangue non ci sono sotto le scarpe, perché sotto ci sarebbe degli asciugamani indossati dall’aggressore. Lei si rende conto di quello che ha detto? Si è risentito? Si vada a risentire la puntata e veda la ricostruzione che ha fatto, è poggiata sul nulla".