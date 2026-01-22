La Roma del Pd nel caos: sciopero lampo, FdI insorge

Il Far West nella Roma targata Pd scatena i sindacati e Fratelli d'Italia. "Esprimiamo preoccupazione per quanto avvenuto ieri sera su due autobus della linea 46B, che sono stati oggetto di una sassaiola e di spari ad altezza uomo: per fortuna e per puro caso nessuno è rimasto ferito, ma non si può più restare fermi, va fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza del personale e dei passeggeri", spiega una nota di Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio e Ugl Fna Roma e Lazio, che annunciano uno sciopero dei trasporti pubblici per questa sera che potrebbe creare notevoli disagi a chi vive nella Capitale.

Questa sera, dalle 20 alle 24, possibili disagi o cancellazioni di corse potrebbero coinvolgere il servizio di superficie. Regolarmente in funzione invece le linee A, B/B1 e C della metropolitana, la Termini-Centocelle e linee subaffidate

"Abbiamo inoltrato una richiesta di incontro al prefetto di Roma e abbiamo dichiarato sciopero congiunto di quattro ore per oggi, dalle ore 20 alle 24, per i lavoratori ATAC, per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza e personale", spiegano i sindacati, aggiungendo che "la gravità degli episodi avvenuti richiede il massimo dell'attenzione da parte di tutti, in uno sforzo comune orientato all'elaborazione delle migliori risposte possibili". "Nello specifico e nell'immediato, chiediamo la sospensione del transito dei bus nelle zone a rischio, finché non sia stata fatta chiarezza e non siano ottenute adeguate garanzie sul fatto che quanto è successo non si ripeta", aggiunge la nota.

"Continuano le aggressioni al personale Atac, che giornalmente lavora mettendo a rischio la propria incolumità", premette Marco Bertucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio. "Ieri sera sulla linea 46B, prima un colpo d'arma da fuoco - aggiunge - ha attraversato una vettura in servizio all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, e poi, due ore dopo, un sasso ha infranto il finestrino posteriore di un bus, tra via Pasquale II e via dei Monti di Primavalle: per puro caso non ci sono stati feriti. E' necessario un intervento di forza, urgente e ad alto impatto, perché non è più possibile andare avanti in questa maniera: hanno ragione i sindacati nel dire che la sicurezza non è negoziabile e che servono interventi immediati, misure straordinarie di sicurezza e il coinvolgimento delle autorità competenti. Confermo il mio impegno sul tema, per quanto di competenza della Regione Lazio, mi dichiaro al fianco di ogni azione che il gruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio intende portare avanti e sono pronto ad ascoltare le sacrosante richieste dei sindacati, del personale e dell'azienda", conclude Bertucci.