Garlasco, clamoroso in Procura: "Chi stanno interrogando"

Nuovi elementi emergono dall’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, riaperta dalla Procura di Pavia a quasi vent’anni dall’omicidio. Negli ultimi giorni almeno cinque ex compagni di scuola di Andrea Sempio sono stati convocati in procura come persone informate sui fatti. Un passaggio investigativo rimasto finora riservato e legato a un video girato nel 2007 all’interno di un edificio scolastico. Il filmato, emerso a fine dicembre, ritrae Sempio a scuola e sarebbe stato scaricato sul computer di Chiara Poggi nel luglio 2007. Secondo alcune consulenze, la ragazza lo avrebbe visionato il 10 agosto, tre giorni prima di essere uccisa. Un dettaglio che gli inquirenti considerano rilevante e che ha portato a una serie di audizioni mirate a ricostruire le frequentazioni di Sempio all’epoca dei fatti: con chi trascorreva il tempo, quali ambienti frequentava e se fosse inserito in una o più comitive.

Le domande rivolte ai testimoni, riferisce la trasmissione Ignoto X di La7, si sarebbero concentrate esclusivamente sul contesto relazionale e non sulla presunta riproduzione del video dal computer della vittima. Su questo punto, la difesa dell’indagato sottolinea di non avere riscontri diretti, ricordando che le copie forensi dei dispositivi non sono nella disponibilità delle parti. Parallelamente, resta aperto il capitolo delle tracce genetiche. Nell’incidente probatorio, la genetista Denise Albani ha evidenziato forti limiti scientifici nell’analisi del Dna maschile rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Secondo l’esperta, non esistono elementi affidabili e certi per un’attribuzione univoca: i profili sono parziali, misti e non consolidati, e il cromosoma Y, per sua natura, non consente di identificare un singolo individuo. Anche la datazione della deposizione del materiale biologico risulta impossibile con le metodologie attuali.

