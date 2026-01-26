Marina di Pietrasanta, individuato l'autore degli insulti a Giorgia Meloni: clamoroso, chi è

Ricordate le offese a Giorgia Meloni apparse sui muri di Marina di Pietrasanta? A poco più di un mese di distanza è stato individuato l'autore. Si tratta di un 60enne, domiciliato nella frazione della provincia di Lucca, e con precedenti di polizia. L'uomo è stato denunciato per offesa all'onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nelle scritte infatti apparivano minacce rivolte alle massime istituzioni nazionali e locali, compresa la premier.

Il risultato arriva al termine di un'attività investigativa scrupolosa, continua e capillare, condotta dai carabinieri della compagnia di Viareggio, con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. Le indagini comunque proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e accertare possibili collegamenti con altri soggetti sul territorio. Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre era comparsa la scritta "Spara a Giorgia" siglata Br sul muro di recinzione di una struttura alberghiera, sul lungomare di Marina. Tra il 10 e l'11 gennaio erano invece apparse altre scritte con insulti volgari e sessisti contro la leader di Fratelli d'Italia su un muro di recinzione.