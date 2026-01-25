Garlasco, l'ex colonnello smentisce Sempio: "Escludo categoricamente"

In collegamento con Quarto Grado Gennaro Cassese. L'ex colonnello dei carabinieri smentisce quanto raccontato da Andrea Sempio sullo scontrino consegnato ai carabinieri un anno dopo il delitto di Garlasco. L’indagato ha sempre riferito che quando fu ascoltato durante le SIT si allontanò due volte dalla caserma, la seconda per recuperare quel titolo d’acquisto. "Escludo categoricamente", riferisce Cassese, che considera "più verosimile" che fosse stato il padre a tornare a casa per recuperare il documento.

Lo scontrino è quello di un parcheggio di Vigevano, in cui Sempio ha detto di essere stato la mattina del 13 agosto 2007, mentre si consumava l’omicidio di Chiara Poggi. Se il nuovo indagato si fosse allontanato per andare a prendere lo scontrino "si sarebbe chiuso il verbale e poi riaperto". Eppure per Cassese "è più verosimile che abbia parlato dello scontrino" e che fosse "in compagnia del papà" e che quindi "sia andato il papà a prendere lo scontrino".