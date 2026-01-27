Rogoredo, che avvocato difenderà il marocchino ucciso: sfida totale alla polizia

La famiglia di Abderrahim Mansouri annuncia una battaglia legale contro il poliziotto che ha sparato e ucciso il 28enne marocchino durante un controllo antidroga nel quartiere Rogoredo, a Milano, nella serata di lunedì 26 gennaio. I parenti della vittima non credono alla ricostruzione fornita dall’agente e hanno deciso di muoversi formalmente nell’inchiesta aperta dalla Procura.
Il fratello di Mansouri, assistito dall’avvocata Debora Piazza, ha depositato la nomina come persona offesa. L’obiettivo, fanno sapere i familiari, è che venga "accertata tutta la verità, perché non convince affatto la versione resa dall'agente sulla dinamica di quanto accaduto". Secondo quanto dichiarato dal poliziotto, il giovane avrebbe puntato una pistola contro di lui e il colpo sarebbe partito per legittima difesa.
Con la nomina nel procedimento, il fratello della vittima potrà seguire direttamente tutte le fasi delle indagini, anche attraverso propri consulenti. Tra gli accertamenti previsti ci sono l’autopsia sul corpo del 28enne e le analisi balistiche. La legale potrà inoltre svolgere indagini difensive autonome.
Rogoredo, Abhderraim Mansouri "era uno dei capi dello spaccio"Era ritenuto uno dei capi degli spacciatori di Rogoredo Abhderraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso ieri da un agen...
Debora Piazza, che in passato ha già assistito Mansouri in altri procedimenti, è impegnata da anni in casi delicati legati a decessi avvenute durante interventi delle forze dell’ordine. Insieme al collega Marco Romagnoli rappresenta Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 novembre 2024 dopo un inseguimento di circa otto chilometri da parte dei carabinieri a Milano. Un caso che ha suscitato ampio dibattito pubblico e per il quale la Procura ha recentemente chiuso le indagini anche nei confronti di sette militari. Piazza è inoltre parte civile per i familiari di Younes El Boussettaoui, ucciso nel 2021 a Voghera.