Anguillara, la sconvolgente lettera ai pm del figlio di 10 anni

di
giovedì 29 gennaio 2026
2' di lettura

Giocattoli, vestiti, libri, gli oggetti della vita di "prima": questa l'unica richiesta che avrebbe fatto ai pm il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno. La vicenda arriva da Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, dove Carlomagno ha ucciso la moglie Federica nascondendo poi il corpo. Un dolore troppo forte a cui è seguita una gogna insopportabile per i genitori dell'assassino, che si sono tolti la vita nei giorni scorsi. Nel frattempo il piccolo, 10 anni, affidato ai nonni materni, si è ritrovato a dover scrivere una lista di oggetti che vorrebbe venissero prelevati dalla sua vecchia casa, quella in cui viveva con i genitori e che poi si è trasformata nella scena del delitto.

La lista è stata inoltrata dai nonni materni, tramite i loro legali, al procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori. Il bambino vi avrebbe inserito la Play station, il monopattino, le canne da pesca, i suoi libri, i vestiti e le scarpe. Dopo la decisione del Tribunale dei minori sull'affidamento del piccolo ai nonni materni, nei prossimi mesi i servizi sociali del Comune monitoreranno le condizioni del minore per poi riferire la loro relazione al curatore speciale e al Tribunale. Al termine di questo periodo di "prova", i nonni Stefano Torzullo e Roberta Virgulti potranno chiedere ufficialmente l'affidamento del nipote. Esclusa, per ora, l'ipotesi di collocarlo in una comunità per minori.

Anguillara, il figlio affidato ai nonni materni: la decisione

Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qu...

I primi giorni della sparizione della mamma, il cui corpo è stato trovato dopo 9 giorni dalla scomparsa, il bambino era rimasto con il padre Claudio Carlomagno, che ancora negava il suo coinvolgimento nel caso, nella casa dei nonni paterni. Quando poi dalle indagini è emerso un ruolo di primo piano dell'uomo nella scomparsa e nella morte della moglie, il Tribunale dei minorenni gli ha sospeso la patria potestà. Intanto, dal carcere il 44enne ha scritto una lettera al figlio, che per il momento non è stata recapitata al bambino, anche perché il gip potrebbe decidere di porre dei limiti alle sue comunicazioni epistolari. Carlomagno, inoltre, non potrà partecipare nemmeno ai funerali dei suoi genitori.

tag
anguillara sabazia
federica torzullo
claudio carlomagno

L'omicidio di Federica Anguillara, il figlio affidato ai nonni materni: la decisione

Famiglia distrutta Anguillara: genitori Federica Torzullo arrivati in tribunale minori

Anguillara Sabazia Carlomagno, indagini su scatola nera e gps: qualcosa non torna

