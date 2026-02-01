Meteo, Mario Giuliacci: la tregua dura solo domenica, cosa ci aspetta settimana prossima

Un elemento da tenere in considerazione è la nebbia . Nelle pianure settentrionali e nelle zone interne del Centro si formeranno banchi anche fitti , in grado di ridurre sensibilmente la visibilità, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Secondo l’analisi meteorologica, il miglioramento è legato all’allontanamento della perturbazione che nelle ultime ore ha interessato l’Italia e che oggi si sposta definitivamente verso la Grecia. Sul Nord e su buona parte del Centro si apriranno spazi soleggiati, soprattutto sui rilievi, ma il cielo resterà a tratti irregolarmente nuvoloso. Anche se il fronte principale è ormai lontano, le nubi residue potranno ancora dare luogo a fenomeni isolati.

Situazione diversa al Sud e lungo i versanti adriatici e tirrenici meridionali. Qui sono previste piogge sparse, destinate però ad attenuarsi gradualmente con il passare delle ore. Le regioni più esposte nella prima parte della giornata saranno Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, dove il cielo resterà più chiuso prima di un lento miglioramento.

Questa fase relativamente tranquilla, avverte Giuliacci, avrà però vita breve. Già dalla prossima settimana sono attese nuove perturbazioni, pronte a riportare piogge e instabilità. L’inizio di febbraio, dunque, si conferma dinamico e lontano da una stabilità duratura.