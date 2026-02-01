Bologna, 13enne straniero tira fuori il coltello: fermato dagli insegnanti

Dopo i bruttissimi fatti di La Spezia, anche a Bologna c'è da registrare un episodio di violenza in una scuola. Uno studente di una scuola media della periferia del capoluogo emiliano-romagnolo ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli. L'episodio, riportato dall'edizione locale de il Resto del Carlino, è avvenuto qualche giorno fa in pieno orario scolastico: il ragazzino - appena 13enne - aveva con sé, probabilmente nell'astuccio, un coltellino che aveva costruito da solo.

La discussione tra gli studenti è degenerata rapidamente e il ragazzo ha puntato l'arma verso i compagni. Per fortuna gli insegnanti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare il coltellino, poi hanno chiamato le forze dell'ordine. I militari della stazione di Borgo Panigale hanno denunciato il ragazzino, di origine straniera, per porto di coltelli. Non ha ancora compiuto quattordici anni e per questo motivo non è imputabile.