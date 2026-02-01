Torino, pestaggio al poliziotti: arrestato uno degli aggressori, ecco chi è

Dopo la brutale aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante il corteo promosso da Askatasuna a Torino, è stato individuato tra i presunti responsabili dell'episodio un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per l'aggressione al poliziotto. Arrestato, in flagranza differita, è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all'agente del Reparto Mobile di Padova.

Il ventiduenne è stato anche denunciato per violenza a pubblico ufficiale, essendo stato ripreso in un'altra occasione mentre lanciava corpi contundenti contro le forze dell'ordine e per rapina in concorso, facendo parte del gruppo che oltre a cagionare lesioni al poliziotto, lo ha anche privato dello scudo, dell'U-bot e della maschera antigas.