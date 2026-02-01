Libero logo
Raccolta fondi per il poliziotto di Rogoredo: ecco l'Iban

"Non abbandoniamo il nostro collega": il Sap lancia una raccolta fondi per sostenere le spese legali e "Libero" è felice di promuoverla
domenica 1 febbraio 2026
1' di lettura

«Non abbandoniamo il collega di Rogoredo». Il Sindacato autonomo di polizia (Sap) lancia una raccolta fondi per sostenere le spese legali che il 41enne assistente capo dovrà affrontare dopo aver sparato e ucciso un pusher pluripregiudicato che gli aveva puntato una pistola. «L’agente dovrà difendersi da un’accusa abnorme. Diamogli una mano», spiega il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni.

L’Iban per contribuire alle spese legali dell’agente è: 
IT30C 07601 03200 00003 1784002. 
Causale: Al fianco del poliziotto di Rogoredo.

