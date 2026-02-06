Otto e mezzo, Gruber provoca e Salvini la zittisce: "Guardi qua"

"Ministro Salvini, è lodevole che lei abbia accettato il nostro invito, anche perché Giorgia Meloni da tre anni e mezzo accetta solo domande accomodanti...", "Ma noi che parla con tutti, dai...". Lilli Gruber ospita Matteo Salvini a Otto e mezzo, su La7, e prova subito a provocare il leader nella Lega, sperando in qualche parola contro la premier. Ma il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture la ferma subito, con un sorriso.

"A me piace confrontarmi. Non per addolcire, però siccome cominciano le Olimpiadi ho portato la mascotte dei Giochi al dottor Giannini e il bob della Nazionale italiana per lei", esordisce Salvini porgendo i due regalini alla firma di Repubblica Massimo Giannini e alla padrona di casa. "Evviva le Olimpiadi, ci ho lavorato per tre anni e mezzo", gongola il leader leghista.





"La mascotte e il bob": il regalo di Salvini a Giannini e Gruber, guarda qui il video di La7

Il confronto si fa poi via via più acceso e nel corso della serata la Gruber sembra alterarsi: "Ministro, lei vuole tornare al Ministero degli Interni?", "No, io sto benissimo a occuparmi di casa, perché stiamo per sistemare 60mila case popolari...". "No di case! Lei deve occuparsi di treni - lo interrompe furente Lilli la Rossa -, di treni! Di ritardi di treni, non di casa".