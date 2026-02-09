Fuori dal coro, "sono io quello del video del poliziotto...": confessione agghiacciante

Video esclusivo di “Fuori dal Coro”, trasmissione di approfondimento e d’attualità di Rete4, condotta da Mario Giordano. La redazione del programma ha intervistato uno degli aggressori del poliziotto di Torino durante la manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna. Con un post sui social, “Fuori dal Coro” annuncia l’intervista: “Abbiamo trovato uno dei violenti che hanno partecipato al pestaggio del poliziotto a Torino: ‘Sono io nel video incriminato del poliziotto preso a martellate!’. Si chiama Leonardo e ha due piercing, uno in mezzo agli occhi e uno sul labbro inferiore”.

La giornalista inviata sul posto racconta: “Incontriamo uno tra le migliaia di black block presenti alla manifestazione a Torino contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, che hanno assaltato le forze dell'ordine e distrutto la città, in una guerriglia urbana durata ore”. Si sente la giornalista intercettare un ragazzo e chiedere: “Voi eravate a Torino?”. Il ragazzo risponde: “Hai voglia, in prima linea”. “E sentite cosa confessa”, esclama l’inviata di Fuori dal Coro. “Io sono nel video incriminato da tutto il movimento di destra”. “Ma quale, quello del poliziotto preso a martellate?”. “Si, infatti mi sono preso un paio di numeri di avvocati per il video, perché un pochino mi si vede. Se vai a manifestare per lo sgombero di Askatasuna ovviamente un minimo di lotta lo devi fare”.