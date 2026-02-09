Fuori dal Coro, sputi e schiaffi all'inviato: la violenza della borseggiatrice

Neanche le Olimpiadi di Milano-Cortina fermano furti e scippi. Lo conferma l'ultimo servizio di Fuori dal Coro andato in onda domenica 8 febbraio su Rete 4. Addirittura, l'inviato del programma di Mario Giordano, Andrea Catino, è stato vittima delle borseggiatrici che lo hanno raggiunto con sputi e schiaffi. "Anche voi rubate, fate i video e poi vi danno i soldi. Anche questo è rubare!", contestano le donne impegnate nella metropolitana del capoluogo lombardo.

E spostandosi nelle stazioni ferroviarie la situazione non migliora: una ladra che viene avvistata su un treno senza biglietto e messa alle strette con domande insistenti dalla troupe del programma di Rete 4 decide di scendere dal treno. "Grazie per quello che fate" è la risposta di alcune persone presenti sul treno. Tanti i passeggeri indignati che denunciano: "Portiamo i segni sul volto, mentre loro sono a piede libero".

