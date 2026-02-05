Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Roma, cosa si scopre sul tunisino "incubo di San Lorenzo" che picchia tutti

giovedì 5 febbraio 2026
Roma, cosa si scopre sul tunisino "incubo di San Lorenzo" che picchia tutti

1' di lettura

Nelle scorse ore un tunisino ha scatenato il panico a San Lorenzo, quartiere di Roma alle spalle della stazione Termini: il senzatetto ha colpito una mamma in bicicletta con il figlio piccolo e alcune ragazze, prima di venire arrestato. L'uomo, 22 anni, secondo le forze dell'ordine sarebbe lo stesso violento dietro altre aggressioni dei giorni passati. Assalti gratuiti a donne, ragazzini e bambini. Un assalitore seriale, dunque, che le forze dell'ordine hanno fermato mercoledì pomeriggio in via dei Volsci

L'immigrato attualmente si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I, sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Il timore dei residenti del quartiere, che hanno purtroppo imparato a conoscerlo, è che dopo l'iter obbligato possa tornare in libertà e continuare a seminare il panico. 

Roma, sferra un pugno a mamma e figlio in bicicletta: chi è la belva

Il quartiere San Lorenzo di Roma sta diventando sempre più invivibile. L'ultimo episodio sgradevole ha visto ...

A incastrare il tunisino sono state le telecamere di sorveglianza posizionate nella zona e le testimonianze di chi ha assistito da vicino alla brutale aggressione. Un pugno in pieno volto a una donna, davanti allo sguardo terrorizzato del figlioletto di 4 anni in via dei Dalmati. Nessun motivo dietro il gesto, solo follia.

Nei giorni precedenti, i comitati di quartiere avevano già registrato altre sue "prodezze": uno schiaffo a una studentessa delle scuole medie in strada, anche questo senza alcun motivo e altri pugni in faccia a due donne in Piazza dell’Immacolata. Per lui ora è scattata la denuncia per lesioni personali, ma "l'incubo di San Lorenzo" potrebbe, purtroppo, tornare molto presto in strada. 

tag
san lorenzo roma
tunisino
immigrazione
roma

L'assalto dei kompagni Roma, vandalizzata la sede di FdI alla Garbatella: "C'è un clima d'odio"

A Roma Roma, sferra un pugno a mamma e figlio in bicicletta: chi è la belva

L'ultima polemica Angelo Meloni, "la salma di Umberto II di Savoia": il rebus dietro l'ultima polemica

ti potrebbero interessare

Dl sicurezza in Cdm, stretta anti-lame e fermo preventivo: cosa cambia ora

Dl sicurezza in Cdm, stretta anti-lame e fermo preventivo: cosa cambia ora

Redazione
Alto Adige, valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti

Alto Adige, valanga travolge un gruppo di scialpinisti: due morti

Redazione
Garlasco, "Stasi ha scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia"

Garlasco, "Stasi ha scoperto il cadavere di Chiara Poggi sotto minaccia"

Altro che pizza, Margherita metteva il turbo

Altro che pizza, Margherita metteva il turbo

Roberta Coaloa