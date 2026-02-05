Roma, cosa si scopre sul tunisino "incubo di San Lorenzo" che picchia tutti

Nelle scorse ore un tunisino ha scatenato il panico a San Lorenzo, quartiere di Roma alle spalle della stazione Termini: il senzatetto ha colpito una mamma in bicicletta con il figlio piccolo e alcune ragazze, prima di venire arrestato. L'uomo, 22 anni, secondo le forze dell'ordine sarebbe lo stesso violento dietro altre aggressioni dei giorni passati. Assalti gratuiti a donne, ragazzini e bambini. Un assalitore seriale, dunque, che le forze dell'ordine hanno fermato mercoledì pomeriggio in via dei Volsci.

L'immigrato attualmente si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I, sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Il timore dei residenti del quartiere, che hanno purtroppo imparato a conoscerlo, è che dopo l'iter obbligato possa tornare in libertà e continuare a seminare il panico.