Roma, cosa si scopre sul tunisino "incubo di San Lorenzo" che picchia tutti

Nelle scorse ore un tunisino ha scatenato il panico a San Lorenzo, quartiere di Roma alle spalle della stazione Termini: il senzatetto ha colpito una mamma in bicicletta con il figlio piccolo e alcune ragazze, prima di venire arrestato. L'uomo, 22 anni, secondo le forze dell'ordine sarebbe lo stesso violento dietro altre aggressioni dei giorni passati. Assalti gratuiti a donne, ragazzini e bambini. Un assalitore seriale, dunque, che le forze dell'ordine hanno fermato mercoledì pomeriggio in via dei Volsci.
L'immigrato attualmente si trova ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I, sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Il timore dei residenti del quartiere, che hanno purtroppo imparato a conoscerlo, è che dopo l'iter obbligato possa tornare in libertà e continuare a seminare il panico.
A incastrare il tunisino sono state le telecamere di sorveglianza posizionate nella zona e le testimonianze di chi ha assistito da vicino alla brutale aggressione. Un pugno in pieno volto a una donna, davanti allo sguardo terrorizzato del figlioletto di 4 anni in via dei Dalmati. Nessun motivo dietro il gesto, solo follia.
Nei giorni precedenti, i comitati di quartiere avevano già registrato altre sue "prodezze": uno schiaffo a una studentessa delle scuole medie in strada, anche questo senza alcun motivo e altri pugni in faccia a due donne in Piazza dell’Immacolata. Per lui ora è scattata la denuncia per lesioni personali, ma "l'incubo di San Lorenzo" potrebbe, purtroppo, tornare molto presto in strada.