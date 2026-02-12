Garlasco, a Mattino 5 la scoperta sullo scontrino di Sempio: qualcosa non torna

Lo scontrino fornito da Andrea Sempio come alibi per l'omicidio di Chiara Poggi al centro di Mattino 5. Federica Panicucci mostra nella puntata di giovedì 12 febbraio i numeri dei ticket erogati nello stesso parcheggio in cui andò l'attuale indagato per il delitto di Garlasco. Tra il 13 e il 14 agosto 2007 furono emessi 379 ticket in 31 ore, circa 293 in un giorno. Tra il 10 e il 12 dicembre 2025 invece 321 ticket in 48 ore, circa 160 in un giorno. Arrivando ai giorni nostri, tra il 9 e l'11 febbraio 331 ticket in 48 ore. Tradotto: Circa 165 in un giorno.

Da qui la considerazione della conduttrice di Canale 5: "Il 13 agosto 2007 i ticket risultano raddoppiati, c'erano tante macchine, c'era un afflusso importante in quel periodo in quel parcheggio. Soprattutto se si considera che ai tempi era più piccolo. Ecco allora cosa non torna per la trasmissione. Secondo i dati oggettivi, la mattina del 13 agosto 2007 Sempio impiegò circa 20 minuti a raggiungere Vigevano da Garlasco. Quel giorno l'allora 19enne si era spostato per acquistare un libro presso la libreria Feltrinelli, ma l'esercizio era chiuso e per questo motivo tornò nello stesso posto l'indomani.

