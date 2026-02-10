Libero logo
Garlasco, "la scarpa coperta da fango e terra": dietro a casa Poggi...

martedì 10 febbraio 2026
Altro giallo a Mattino Cinque. Al centro, ancora una volta, Garlasco e una scarpa rinvenuta ma mai analizzata. A introdurre l'argomento è Federica Panicucci: "Oggi vi racconteremo molte cose interessanti che riguardano questo reperto. Allora vado subito in diretta da Emanuele Canta. Emanuele, buongiorno, mi fai vedere innanzitutto dove è stata ritrovata questa scarpa". L'inviato a quel punto chiarisce subito il contesto, spiegando dove ci si trova e quanto quel punto sia vicino alla casa dei Poggi. 

Racconta che il 4 aprile 2008, nel pomeriggio, un uomo stava raccogliendo degli ortaggi nella campagna quando nota una scarpa, in parte coperta da terra e fango. Il dettaglio colpisce perché il ritrovamento avviene a pochi mesi dal delitto. "Ho trovato questa scarpa, era un mocassino 36-37 come misura - riferisce il testimone -. Non lo so di preciso perché non l’ho presa in mano, l’ho smossa un attimino con un pezzo di legno". 

Garlasco, "clamorose rivelazioni sul mandante": la bomba di Massimo Giletti

Massimo Lovati ospite de Lo Stato delle Cose. L'ex avvocato di Andrea Sempio, in vista della puntata di lunedì...

Successivamente è andato dai vigili in bicicletta e li ha accompagnati sul posto, spiegando che la scarpa venne prelevata con i guanti, inserita in un sacchetto di plastica e portata al comando di Vigevano. Ma a sconvolgere tutti è la SIT letta del 5 maggio 2008, nella quale si afferma che la scarpa, ritenuta non pertinente, non sarebbe stata acquisita e sarebbe stata buttata nei rifiuti urbani, senza nemmeno essere fotografata. 

