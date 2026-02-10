Garlasco, "la scarpa coperta da fango e terra": dietro a casa Poggi...

Altro giallo a Mattino Cinque. Al centro, ancora una volta, Garlasco e una scarpa rinvenuta ma mai analizzata. A introdurre l'argomento è Federica Panicucci: "Oggi vi racconteremo molte cose interessanti che riguardano questo reperto. Allora vado subito in diretta da Emanuele Canta. Emanuele, buongiorno, mi fai vedere innanzitutto dove è stata ritrovata questa scarpa". L'inviato a quel punto chiarisce subito il contesto, spiegando dove ci si trova e quanto quel punto sia vicino alla casa dei Poggi.
Racconta che il 4 aprile 2008, nel pomeriggio, un uomo stava raccogliendo degli ortaggi nella campagna quando nota una scarpa, in parte coperta da terra e fango. Il dettaglio colpisce perché il ritrovamento avviene a pochi mesi dal delitto. "Ho trovato questa scarpa, era un mocassino 36-37 come misura - riferisce il testimone -. Non lo so di preciso perché non l’ho presa in mano, l’ho smossa un attimino con un pezzo di legno".
Successivamente è andato dai vigili in bicicletta e li ha accompagnati sul posto, spiegando che la scarpa venne prelevata con i guanti, inserita in un sacchetto di plastica e portata al comando di Vigevano. Ma a sconvolgere tutti è la SIT letta del 5 maggio 2008, nella quale si afferma che la scarpa, ritenuta non pertinente, non sarebbe stata acquisita e sarebbe stata buttata nei rifiuti urbani, senza nemmeno essere fotografata.
Quest'uomo trova una scarpa dopo 8 mesi e chiama i vigili.Prendono la scarpa (che il vigile nega) e poi si ricorda il vigile è dice che l'hanno portata da Cassese. Cassese Richiamano il testimone e gli fanno vedere delle foto con una scarpa nuova. #garlasco #Mattino5 che fogna . pic.twitter.com/0A1VN8nVxB— Beautiful (@Beautif42601711) February 10, 2026