Napoli, un topo morto nella pentola della mensa scolastica

giovedì 12 febbraio 2026
Una storia disgustosa che arriva dalla provincia di Napoli scuote la comunità scolastica e riaccende le polemiche sui controlli nelle mense. In un istituto comprensivo di San Paolo Belsito, piccolo centro dell’area nolana, è stato rinvenuto un topo morto all’interno di una pentola destinata alla refezione degli alunni della scuola primaria.

L’episodio si è verificato poco prima della distribuzione del pranzo. A fare la scoperta è stata un’addetta della ditta incaricata del servizio mensa, che durante le operazioni di servizio si è accorta della presenza del roditore nel contenitore. Immediato l’allarme: la dirigente scolastica ha contattato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti presso l’istituto per effettuare i primi accertamenti. Fortunatamente nessun bambino ha consumato il cibo. Il topo, morto al momento del ritrovamento, è stato posto sotto sequestro per consentire le verifiche del caso.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Asl competente e i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, incaricati di svolgere controlli approfonditi sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla filiera del servizio di refezione. Gli accertamenti serviranno a chiarire come sia stato possibile che un roditore finisse all’interno di una pentola destinata alla mensa scolastica.

napoli
san paolo belsito

