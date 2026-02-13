Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Famiglia nel bosco, la svolta: "Catherine è crollata, mai vista così"

venerdì 13 febbraio 2026
Famiglia nel bosco, la svolta: "Catherine è crollata, mai vista così"

2' di lettura

È uscita in lacrime dal Centro di psicologia e psicoterapia di Palazzo Manieri, dopo un’ora e mezza di seduta. Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ha vissuto un momento di profondo crollo emotivo durante la terza – e finora ultima – valutazione psicodiagnostica disposta dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Accompagnata dal marito Nathan Trevallion, dall’avvocata Danila Solinas e dalla psicologa di parte Martina Aiello, la donna anglo-australiana è apparsa esausta fin dall’ingresso: “Sono stanca”, ha detto in italiano.La seduta, condotta dalla psicologa Valentina Garrapetta, ha incluso test grafici complessi – tra cui il disegno della famiglia – e domande proiettivi. Alle 15.30 Catherine è uscita visibilmente provata, scoppiando in pianto. Le sue parole, riferite a chi le sta vicino, sono state poche ma drammatiche: “La cosa che mi fa più soffrire è la paura che non posso proteggere i bambini, soprattutto la notte. Mi sento molto male”. Ha raccontato di incubi notturni del figlio più piccolo, che urla e non si calma nemmeno quando riesce a prenderlo in braccio.Dopo 85 giorni nella casa famiglia di Vasto – dove vive insieme ai tre figli (una bimba di 8 anni e due gemelli di 6) dal provvedimento di allontanamento del 20 novembre 2025 – Catherine descrive il luogo come “una prigione”.

Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in arrivo dall'Australia: cosa può accadere

Una delle sorelle di Catherine, la "mamma nel bosco" si prepara a venire in Italia. Psicologa e docente univer...

La sorella Rachael, arrivata da Melbourne con la madre Pauline, denuncia: “I bambini stanno male, si mordono le dita in continuazione, quel posto è una galera”.La psicologa della difesa, Martina Aiello, ha commentato: “Non ho mai visto la mamma così sofferente. Il piccolo ha incubi continui. Questa angoscia si è stabilizzata in una condizione cronica. Molti comportamenti dei figli sono frutto del trauma da separazione familiare, che è devastante. Quanto saranno recuperabili i tre bambini dipenderà dalla tempestività degli interventi. I genitori, però, mostrano una forte solidità psicologica”.

Sulla famiglia nel bosco deciderà una ex Pci-Pds

Cecilia Angrisano, la presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilit&agra...
tag
famiglia nel bosco

Cosa può accadere Sulla famiglia nel bosco deciderà una ex Pci-Pds

Tam-tam impazzito Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in arrivo dall'Australia: cosa può accadere

Dall'Australia Famiglia nel bosco, la missione di zia Rachel per salvare i bambini

ti potrebbero interessare

Meteo, il ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia: chi avrà un weekend da incubo

Meteo, il ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia: chi avrà un weekend da incubo

Le Ong dichiarano guerra al governo? "Nave fermata", la stangata di Piantedosi

Le Ong dichiarano guerra al governo? "Nave fermata", la stangata di Piantedosi

A28, contromano in autostrada: i poliziotti salgono sull'auto in corsa

A28, contromano in autostrada: i poliziotti salgono sull'auto in corsa

Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Firenze, scippa lo zaino a una turista? Viene atterrato dai passanti

Redazione