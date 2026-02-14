Sciopero rinviato: Salvini batte il landinismo

Le Olimpiadi si confermano un ottimo investimento di “soft power” per l’Italia, ma c’è chi ha lavorato per l’insuccesso. Chi? Le sinistre di vario conio (dai movimenti antagonisti ai partiti dell’opposizione con il fischietto contro l’Ice americana), una sceneggiata anti-italiana a cui si stava per aggiungere anche il sindacato che per sostenere il rinnovo del contratto dei lavoratori delle compagnie aeree - aveva dichiarato uno sciopero dei voli per lunedì prossimo. Tutti a terra, mentre sono in corso i Giochi invernali, uno scempio.

Matteo Salvini era pronto alla precettazione, mentre Maurizio Landini sosteneva l’apocalisse della democrazia dicendo che è «evidente che ci sia un tentativo di questo Governo di mettere in discussione il diritto di sciopero, di manifestare e il ruolo stesso del sindacato». Il ministro dei Trasporti ha fatto bene a mantenere la barra dritta, perché alla fine i sindacati hanno spostato la protesta al 26 febbraio.

Finalmente un atto di responsabilità, un rarissimo esempio, un ritorno alla realtà, perché nessun italiano con un po’ di sale in zucca avrebbe appoggiato a una simile piazzata di fronte al mondo intero. Il landinismo ne è uscito sconfitto, Salvini ha vinto con l’arma del buon senso, che non è né di destra né di sinistra, si chiama interesse nazionale.