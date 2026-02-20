Firenze, a decapitarla è stato un nordafricano? Ecco la svolta

C'è un fermo per l'omicidio della clochard tedesca di 44 anni il cui cadavere è stato trovato decapitato nell'area ex Cnr di Scandicci (Firenze) il 18 febbraio. La procura di Firenze ha emesso provvedimento per un uomo, un nordafricano, gravemente indiziato di omicidio volontario che è ricoverato in ospedale sotto sorveglianza e piantonamento. Era stato individuato dai carabinieri poco prima del ritrovamento del cadavere mentre versava in uno stato di forte agitazione. Sui suoi vestiti c'erano molte tracce di sangue di cui non avrebbe saputo dare spiegazione. Le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, hanno permesso di sequestrare reperti, tra cui un machete e un coltello con tracce di sangue. Machete e coltello erano vicini al corpo della vittima, nel resede di un casolare abbandonato. Nei pressi c'era un cane libero a presidio dell'area. Il fermato è uno dei senzatetto che alloggiano abusivamente nell'edificio. Secondo quanto appreso, il fermato ha precedenti per droga e in questo periodo era sottoposto a obbligo di firma.

L'uomo sarebbe lo stesso che ha allarmato i residenti come il molesto proprietario di un pitbull notato da tempo nella zona. Potrebbe essere lo stesso individuo che il 17 febbraio in stato di alterazione - secondo racconti fatti sul posto da residenti in passeggiata - aveva infastidito gli altri passanti a passeggio presso l'area cani comunale. Erano poi state fatte intervenire le forze dell'ordine. Ricoverato in ospedale, è stato sedato. La notifica del decreto di fermo gli sarebbe stata fatta dai carabinieri quando le sue condizioni cliniche lo hanno permesso. L'allarme sulla presenza del cadavere della donna è stato dato nella tarda mattinata del 18 febbraio da un altro senzatetto, uno dei molti che si appoggiano al cascinale in disuso e in una tendopoli allestita sul terreno retrostante.