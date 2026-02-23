Garlasco, "Chiara Poggi non stava facendo colazione: ecco quando è morta"

Si tratta di un elemento fondamentale, uno dei motivi che hanno portato alla condanna di Stasi. Quest'ultimo era stato assolto in primo grado perché i periti informatici super partes avevano accertato che il computer di Stasi era stato attivato dalle 9.36 alle 12.20 del 13 agosto 2007 e che il giovane aveva scritto per la maggior parte del tempo la tesi. Inoltre, per il medico legale che aveva svolto l'autopsia, l'ora del decesso sarebbe stata dopo le 9.36. Stasi, quindi, non sarebbe potuto essere sulla scena del crimine. Successivamente, negli altri gradi di giudizio, l'orario dell'omicidio è stato fissato tra le 9.12, quando Chiara avrebbe tolto l'allarme di casa, e le 9.36, quando Stasi ha iniziato a scrivere la tesi. Alla fine per Stasi è arrivata una condanna in via definitiva a 16 anni di carcere.

A che ora è morta Chiara Poggi ? Per l'omicidio della 26enne, trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto del 2007, è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Mentre nei mesi scorsi sotto indagine ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. In attesa che venga depositata la relazione dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo , incaricata dalla Procura di Pavia nei mesi scorsi per fare nuovi accertamenti sull'omicidio, tutta l'attenzione è rivolta all'orario del decesso della giovane.

Adesso spunta un'altra ipotesi. Secondo la genetista Marina Baldi, consulente dei legali di Sempio, Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa di notte: "Fondamentale sarà quello che dirà Cristina Cattaneo sull'orario dell'omicidio, se lo posticipasse o lo anticipasse cambierebbe tutto", ha detto a Fanpage. Parlando delle analisi che si possono fare sui documenti a disposizione, l'esperta ha spiegato: "Ci si basa sul rigor mortis: sulle analisi del contenuto dello stomaco di Chiara Poggi quando è stata uccisa e sulle macchie postatiche, perché si tratta di elementi che hanno un tempo specifico per comparire. La dottoressa Cattaneo avrà fatto sicuramente un quadro deficitario perché all'epoca alcuni parametri non erano stati presi, tipo il peso che è un elemento che potrebbe modificare moltissimo il range della morte".

Secondo la genetista, inoltre, Chiara non stava facendo colazione la mattina dell'omicidio: "All'interno dello stomaco non c'erano cereali integri, questo vuol dire che non c'era dubbio che fosse passato del tempo da quando lei avesse mangiato cereali o qualsiasi altro carboidrato come i biscotti. Nello stomaco era già iniziata la digestione da un po', lei quindi non stava mangiando i cereali in quel momento. Questo vuol dire che è passato del tempo, non si sa quanto. Se stava facendo colazione in quel momento si sarebbero trovati nello stomaco residui dell'alimento ancora non digerito".