Garlasco, alle Iene il monologo di Vitelli: "Perché ho assolto Alberto Stasi"

" 17 anni fa ho assolto Alberto Stasi - ha detto il giudice -. L'ho assolto perché avevo più di un dubbio sulla sua colpevolezza. Ma il ragionevole dubbio non è solo un principio giuridico, per cui in caso di incertezza è preferibile non correre il rischio di avere un colpevole fuori piuttosto che un innocente in carcere. Il dubbio è anche, e prima ancora, una fondamentale risorsa nella vita di ciascuno di noi. Quando prendiamo una decisione importante, di qualunque natura sia, il dubbio ci invita a mettere in discussione le nostre intenzioni, a non fermarci alla soluzione più semplice e rassicurante, a non assecondare le aspettative degli altri. È faticoso ascoltare i nostri dubbi, certo, ma è anche una responsabilità che non dobbiamo respingere ".

E ancora: "Ma siamo ancora in grado di dubitare? Nel mondo super veloce ed efficiente di oggi, siamo ancora in grado di dire: 'non lo so'? I nostri figli, che ogni giorno sui social, sono chiamati a esprimere le loro opinioni alzando o abbassando il pollice, sono ancora in grado di articolare una risposta che non sia solo un mi piace o un non mi piace? I nostri ragazzi, che spesso all'università e nei concorsi devono solo sbarrare la casella esatta in modo da rendere la selezione più veloce e oggettiva, sono ancora in grado di dire 'forse' motivandone le ragioni? Il punto è che in un mondo dove tutto deve essere sempre netto ed esatto, mentre noi continuiamo invece a essere fallibili, il dubbio resta una risorsa fondamentale perché ci permette di arrivare a soluzioni più solide. E poco importa se ci vuole più tempo o più fatica, poco importa se alla fine l'esito non è bianco o nero. Sarà meno spettacolare, ma più giusto".



