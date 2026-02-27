Garlasco, "cerano le impronte del killer. Ma...": la confessione è un terremoto

A quasi diciotto anni dall’omicidio di Garlasco, l’ex comandante torna su quelle ore nella villetta di via Pascoli, descrivendo una scena drammatica e ammettendo un errore che potrebbe aver inciso in modo decisivo sull’inchiesta. "C’era sangue ovunque in quella casa. Si percepiva subito – spiega a Quarto Grado su Rete4 – che era stata commessa una violenza sul corpo di quella ragazza. Tutto il personale entrò con calzari e guanti, ad accezione dei primi due carabinieri".

Le impronte del killer di Chiara Poggi ? Erano sul pigiama della vittima. "Ma non le abbiamo notate", spiega Gennaro Cassese , il colonnello dei carabinieri che condusse la prima indagine sul delitto. Dichiarazioni dirompenti, una rivelazione clamorosa.

Poi il dettaglio rimasto nell’ombra per anni. "Non notai subito – prosegue Cassese – le impronte di polpastrelli sul pigiama della vittima. È un errore fatto dall’Arma dei carabinieri, perché quella parte di tessuto doveva essere ritagliata e repertata. Quando poi arrivò il professor Ballardini, che eseguì un primo esame necroscopico, rigirando il corpo a terra, il pigiama si intrise di sangue e le impronte si cancellarono". Un passaggio che oggi pesa come un macigno e riapre interrogativi che, in verità, non si sono mai chiusi.