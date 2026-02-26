Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Carmelo Cinturrino e il fascicolo sparito: "Cosa accadde nel 2024", mistero in Questura

di
giovedì 26 febbraio 2026
1' di lettura

Giallo su un fascicolo relativo a Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio del pusher marocchino Mansouri a Rogoredo. "Non eravamo a conoscenza di un fascicolo a carico di Cinturrino per fatti del 2024. Non sapevamo nulla né dell’accusa di falso né del video spuntato sul web in questi giorni. Altrimenti, come è capitato in molti casi analoghi, avremmo preso provvedimenti disciplinari e avremmo assegnato l’assistente capo ad altro incarico": hanno fatto sapere dalla Questura di Milano, commentando le voci sempre più insistenti su fatti risalenti al 2024.

La vicenda è quella di un 20enne tunisino arrestato per spaccio dal poliziotto nel dicembre 2024 e poi assolto. In quel caso il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti in Procura per una imputazione di falso, perché l’operante avrebbe compilato un verbale non veritiero. Questo, però, si sarebbe saputo solo qualche giorno fa, insieme a un video che mostrerebbe Cinturrino mettersi in tasca una banconota da 20 euro. Il fascicolo relativo, in effetti, sarebbe stato aperto solo dopo il caso del 28enne ucciso a Rogoredo. 

Decreto sicurezza, scudo penale per gli agenti: il governo smonta le balle della sinistra

La “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato è arrivata nel pomeriggio di ieri. Cosa c&rsqu...

Tornando al caso di Rogoredo, l'accusa sostiene che l’agente abbia sparato al pusher e che poi, per sostenere la tesi della legittima difesa, abbia messo accanto al suo corpo la replica di una pistola. Il gip invece ha affermato che "solo il corso delle indagini consentirà di evidenziare se possano essere ravvisabili circostanze aggravanti" nei confronti di Cinturrino, cui "provvisoriamente" è stato contestato l’omicidio volontario non aggravato

Cinturrino, la rabbia dei poliziotti: "Usano Rogoredo per disarmarci tutti"

La base è compatta. La polizia non ci sta a farsi macellare dalla sinistra. Perché il caso Rogoredo &egrav...
carmelo cinturrino
rogoredo

