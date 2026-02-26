Carmelo Cinturrino e il fascicolo sparito: "Cosa accadde nel 2024", mistero in Questura

Giallo su un fascicolo relativo a Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio del pusher marocchino Mansouri a Rogoredo. "Non eravamo a conoscenza di un fascicolo a carico di Cinturrino per fatti del 2024. Non sapevamo nulla né dell’accusa di falso né del video spuntato sul web in questi giorni. Altrimenti, come è capitato in molti casi analoghi, avremmo preso provvedimenti disciplinari e avremmo assegnato l’assistente capo ad altro incarico": hanno fatto sapere dalla Questura di Milano, commentando le voci sempre più insistenti su fatti risalenti al 2024.

La vicenda è quella di un 20enne tunisino arrestato per spaccio dal poliziotto nel dicembre 2024 e poi assolto. In quel caso il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti in Procura per una imputazione di falso, perché l’operante avrebbe compilato un verbale non veritiero. Questo, però, si sarebbe saputo solo qualche giorno fa, insieme a un video che mostrerebbe Cinturrino mettersi in tasca una banconota da 20 euro. Il fascicolo relativo, in effetti, sarebbe stato aperto solo dopo il caso del 28enne ucciso a Rogoredo.