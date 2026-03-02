Domenico, "cuore danneggiato durante l'espianto": gli ultimi drammatici sviluppi

Quello della morte del piccolo Domenico Caliendo è un dramma che non smette di scuotere, con domande ancora senza risposta chiara e versioni che si accavallano tra l’equipe di Bolzano e quella napoletana. Domenico, due anni e cinque mesi appena, è spirato il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito e si sta trasformando in un vero e proprio caso giudiziario e mediatico.

Le indagini della Procura di Napoli hanno acceso i riflettori sul momento in cui l’organo da trapiantare sarebbe potuto essere danneggiato già in fase di espianto. Gli investigatori avanzano l’ipotesi che ci sia stato un “taglio al ventricolo in fase di espianto del cuore”, un elemento non riscontrato in sala operatoria, ma che potrebbe spiegare perché l’organo sia poi arrivato compromesso a Napoli.