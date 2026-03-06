Lecce, pioggia di banconote sulla circonvallazione: scoppia il delirio

Una scena surreale ha bloccato il traffico ieri mattina sulla circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce. Intorno alle 11, da un camion in transito sono cadute improvvisamente centinaia di banconote, prevalentemente da 5 euro, che si sono disperse sull’asfalto e lungo i bordi della carreggiata, creando un vero e proprio “tappeto” di denaro volante.

Gli automobilisti che percorrevano la strada in quel momento sono rimasti a bocca aperta: banconote che svolazzavano nell’aria come in una scena da film, finendo ovunque tra le corsie. Nel giro di pochi secondi, diversi conducenti hanno rallentato, accostato e spento il motore per capire cosa stesse succedendo.

Alcuni sono scesi dalle auto e si sono lanciati a raccogliere le banconote sparse, creando un insolito via vai di persone tra veicoli fermi e soldi disseminati per terra. Altri si sono limitati a osservare stupiti la scena, immortalata da testimoni con i cellulari.Il camion, probabilmente un mezzo per il trasporto merci (alcune fonti parlano di un veicolo legato al settore della frutta), ha proseguito la marcia senza che il conducente sembrasse accorgersi della perdita. Non è chiaro come le banconote siano finite fuori: forse un pacco mal chiuso, una busta strappata o un errore di carico. Resta da stabilire l’origine esatta del denaro – se si trattasse di contanti legittimi per pagamenti o incassi – e se il valore complessivo sia significativo.L’episodio ha causato code e rallentamenti per alcuni minuti, con la strada trasformata in un caotico “caccia al tesoro” improvvisato. Le forze dell’ordine potrebbero aprire accertamenti per ricostruire la dinamica, verificare la provenienza delle banconote e escludere eventuali irregolarità.