Napoli, chi è l'orco del centro commerciale: violenta un bimbo mentre girava con due bimbe

Momenti di terrore ieri sera, intorno alle 19, al centro commerciale “La Birreria” nel quartiere Secondigliano di Napoli. Un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia Napoli Stella con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino di soli 3 anni.L’episodio è avvenuto all’interno di una libreria del centro commerciale. Secondo la ricostruzione, l’uomo – vestito con una tuta da netturbino dell’azienda ASIA (ma non risulta dipendente) – avrebbe palpeggiato il piccolo mentre questi si trovava tra gli scaffali con i genitori. Una segnalazione immediata al 112, probabilmente da parte di testimoni o della stessa famiglia, ha fatto scattare l’intervento dei militari.I Carabinieri hanno individuato e bloccato il 47enne dopo una violenta colluttazione, durante la quale l’uomo ha opposto resistenza. L’arrestato deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a pubblico ufficiale.

È stato trasferito in carcere in attesa di udienza di convalida.Con l’uomo si trovavano due bambine di 2 e 7 anni: una nipote e la figlia di un’amica. Le piccole sono state immediatamente affidate alle rispettive madri, presenti nel centro commerciale.

Dai primi accertamenti non emergono al momento comportamenti sospetti dell’uomo verso altri minori, ma i servizi sociali sono stati comunque allertati per monitorare la situazione.Il bimbo vittima, visibilmente traumatizzato, avrebbe detto ai genitori: “Non voglio tornare al centro commerciale”. L’arresto ha evitato ulteriori rischi in un luogo affollato, ma ha lasciato sgomento chi era presente. Le indagini proseguono per verificare eventuali precedenti o collegamenti.