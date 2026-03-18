Auto, ecco la più rubata in Italia: la sorpresa è clamorosa

Il mercato dei veicoli rubati in Italia rimane florido e sempre più professionalizzato. Nonostante i sistemi antifurto diventino via via più sofisticati, le organizzazioni criminali affinano le loro tecniche, mantenendo alto il numero di furti. È quanto emerge dal report 2025 di LoJack, società leader nel recupero di veicoli rubati.Nel corso dell’anno i dispositivi telematici dell’azienda hanno permesso di ritrovare 2.070 mezzi per un valore complessivo di oltre 74,6 milioni di euro.
Da quando opera in Italia, LoJack ha contribuito al recupero di 22.749 veicoli (tra auto, moto, furgoni e macchine movimento terra), per un controvalore totale di circa 7 miliardi di euro. A livello europeo protegge oggi oltre 1,1 milioni di veicoli.I dati confermano un chiaro cambio di target: oltre la metà dei veicoli recuperati (più di 1.000) sono Suv, soprattutto dei marchi Toyota, Kia, BMW e Ford, molto richiesti sia per l’esportazione illegale che per il mercato nero dei ricambi. Particolarmente colpita è anche la categoria delle flotte a noleggio a breve e lungo termine, che richiede contromisure sempre più avanzate.
Il ladro morto ad Arezzo? Una clamorosa scoperta: ecco chi eraNella notte tra il 13 e il 14 febbraio, un uomo di 46 anni, di origine albanese e già noto alle forze dell’...
La tecnologia LoJack, che combina segnali VHF, GPS e GSM con funzioni anti-jammer e MESH networking, ha raggiunto un tasso di successo dell’80%, circa il doppio della media nazionale. Il tempo medio tra la denuncia e il ritrovamento è stato di sole 10 ore.Geograficamente il fenomeno si concentra in poche regioni: il 90% dei recuperi (1.872 su 2.070) è avvenuto in Lazio (548), Campania (522), Puglia (493) e Lombardia (309). Il Lazio, e Roma in particolare, risulta la zona più colpita. In diverse operazioni, il segnale dei dispositivi ha permesso non solo di recuperare i veicoli, ma anche di smantellare centrali di smontaggio clandestine e arrestare i responsabili, soprattutto nelle aree rurali di Puglia e Lazio.