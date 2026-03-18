Auto, ecco la più rubata in Italia: la sorpresa è clamorosa

Da quando opera in Italia, LoJack ha contribuito al recupero di 22.749 veicoli (tra auto, moto, furgoni e macchine movimento terra), per un controvalore totale di circa 7 miliardi di euro. A livello europeo protegge oggi oltre 1,1 milioni di veicoli.I dati confermano un chiaro cambio di target: oltre la metà dei veicoli recuperati (più di 1.000) sono Suv, soprattutto dei marchi Toyota , Kia, BMW e Ford, molto richiesti sia per l’esportazione illegale che per il mercato nero dei ricambi. Particolarmente colpita è anche la categoria delle flotte a noleggio a breve e lungo termine, che richiede contromisure sempre più avanzate.

La tecnologia LoJack, che combina segnali VHF, GPS e GSM con funzioni anti-jammer e MESH networking, ha raggiunto un tasso di successo dell’80%, circa il doppio della media nazionale. Il tempo medio tra la denuncia e il ritrovamento è stato di sole 10 ore.Geograficamente il fenomeno si concentra in poche regioni: il 90% dei recuperi (1.872 su 2.070) è avvenuto in Lazio (548), Campania (522), Puglia (493) e Lombardia (309). Il Lazio, e Roma in particolare, risulta la zona più colpita. In diverse operazioni, il segnale dei dispositivi ha permesso non solo di recuperare i veicoli, ma anche di smantellare centrali di smontaggio clandestine e arrestare i responsabili, soprattutto nelle aree rurali di Puglia e Lazio.