Roma, clamoroso: ecco dove gli anarchici volevano mettere la bomba

A quanto ha appreso l'Adnkronos, l'ordigno esplosivo che stavano preparando i due anarchici morti nel crollo provocato da un'esplosione ieri, venerdì 20 marzo, al parco degli Acquedotti di Roma, era abbastanza voluminoso, difficile che potesse essere contenuto o nascosto in una borsa, e quindi non facilmente trasportabile. Inoltre si tratta di un tipo di ordigno che in genere viene preparato e utilizzato in tempi brevi.

Si tratta di tutti elementi che fanno presumere a chi indaga che l'intenzione fosse quella di utilizzarlo nel breve tempo e in un raggio ristretto. Ad avvalorare questa ipotesi c'è il fatto che il casolare scelto dai due anarchici per confezionare la bomba non si trova in una zona isolata ma in un parco molto frequentato, un luogo dove non sarebbe stato possibile rimanere per tanto tempo.