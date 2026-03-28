Leone XIV, due attiviste bloccano l'auto a Monaco: che fine fanno

Due attiviste della Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) hanno scavalcato le transenne e hanno cercato di bloccare la jeep bianca di Papa Leone XIV durante il suo tragitto tra le strade di Monaco. Le due donne - prontamente bloccate e arrestate - si sono buttate per terra e si sono inginocchiate davanti al veicolo. Avevano dei cartelli sui quali chiedevano al Pontefice di tagliare i legami della Chiesa cattolica con la corrida: "Papa Leone: Aiutaci a Porre Fine alla Corrida".
"I tori vengono accoltellati, indeboliti dalla perdita di sangue e uccisi davanti alla folla, spesso durante festival legati alle tradizioni cattoliche", sottolinea l'organizzazione animalista in un post. A corredo un video in cui si vede il tentativo delle due attiviste di bloccare la papamobile con a bordo il pontefice. Mentre Mimi Bekhechi, vicepresidente senior della Peta per l'Europa ha dichiarato: "La violenza della corrida è totalmente incompatibile con gli insegnamenti cristiani di gentilezza e compassione. La Peta chiede a Papa Leone di recidere i legami della Chiesa cattolica con questa sanguinosa industria e di denunciarla per quello che è: un affronto ai valori cristiani".
PETA supporters were tackled by security after stepping in front the popemobile in Monaco, calling on Pope Leo XIV to cut the Church’s ties to bullfighting. pic.twitter.com/HXPJCk2KIJ— PETA UK (@PETAUK) March 28, 2026