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Leone XIV, due attiviste bloccano l'auto a Monaco: che fine fanno

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sabato 28 marzo 2026
Leone XIV, due attiviste bloccano l'auto a Monaco: che fine fanno

1' di lettura

Due attiviste della Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) hanno scavalcato le transenne e hanno cercato di bloccare la jeep bianca di Papa Leone XIV durante il suo tragitto tra le strade di Monaco. Le due donne - prontamente bloccate e arrestate - si sono buttate per terra e si sono inginocchiate davanti al veicolo. Avevano dei cartelli sui quali chiedevano al Pontefice di tagliare i legami della Chiesa cattolica con la corrida: "Papa Leone: Aiutaci a Porre Fine alla Corrida".

"I tori vengono accoltellati, indeboliti dalla perdita di sangue e uccisi davanti alla folla, spesso durante festival legati alle tradizioni cattoliche", sottolinea l'organizzazione animalista in un post. A corredo un video in cui si vede il tentativo delle due attiviste di bloccare la papamobile con a bordo il pontefice. Mentre Mimi Bekhechi, vicepresidente senior della Peta per l'Europa ha dichiarato: "La violenza della corrida è totalmente incompatibile con gli insegnamenti cristiani di gentilezza e compassione. La Peta chiede a Papa Leone di recidere i legami della Chiesa cattolica con questa sanguinosa industria e di denunciarla per quello che è: un affronto ai valori cristiani". 

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