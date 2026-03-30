Chiara Poggi, la riesumazione del corpo: scenari clamorosi

Si fa avanti un'altra clamorosa ipotesi, un tentativo per arrivare alla verità: riesumare il corpo di Chiara Poggi. Una possibilità su cui si dice scettico Paolo Reale. Il perito forense in ambito informatico, ospite di Quarto Grado, ammette: "Mi pare un po' strano perché è un'operazione tecnicamente irripetibile, quindi deve essere condotta con il contraddittorio delle parti, deve essere fatta in un certo modo". Poi lo sfogo: "È oggettivamente straziante".

E ancora: la riesumazione "non è stata mai chiesta da nessuno, anche nel passato, né dai periti né dai consulenti di parte, ma quale dovrebbe essere questo elemento dirimente e utilissimo da richiedere appunto un’operazione così invasiva che supera tutto il resto del materiale?", si chiede l'esperto. Eppure l'ipotesi di riesumare il corpo della ragazza era già stato discusso ad agosto.