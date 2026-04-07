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Molise, si risveglia una frana storica: viabilità in tilt, Italia spaccata in due

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martedì 7 aprile 2026
Molise, si risveglia una frana storica: viabilità in tilt, Italia spaccata in due

2' di lettura

Si è risvegliata in Molise la frana più estesa d’Europa, la frana storica di Petacciato: la causa va ricercata nel maltempo che ha sferzato il litorale molisano, mandando in tilt i collegamenti lungo l’Adriatico. Di conseguenza, per via delle lesioni comparse sull’asfalto, è stata chiusa l’autostrada A14 tra Vasto e Poggio Imperiale, in entrambe le direzioni. E uno stop è stato imposto anche ai treni sulla linea Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia. In pratica, dunque, sono stati interrotti i collegamenti, sia su gomma che su rotaia, tra la Puglia e il Centro-Nord. Nei giorni scorsi, sempre causa maltempo, è crollato anche il ponte sul fiume Trigno lungo la statale 87.

Intanto, nel tratto chiuso si è formato un traffico estremo con code fino a 3 chilometri verso Pescara e rallentamenti anche in direzione Bari. Disagi a catena lungo tutta la dorsale adriatica, con uscite obbligatorie e percorsi alternativi che allungano i tempi di viaggio. Mentre i tecnici sono al lavoro per capire quanto siano gravi i danni e quando si potrà tornare alla normalità. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dopo il sopralluogo a Petacciato ha detto: "Non ce lo aspettavamo, a breve sarebbero dovuti partire i lavori di sistemazione della frana, ma ora bisogna ripensare un po' a tutto perché si sono creati cedimenti strutturali sia sull'autostrada A14 sia sulla tratta ferroviaria”. 

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Il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, ha detto invece che "purtroppo questo evento era prevedibile. Io la chiamo la bestia perché è pericolosissima, ora siamo in una situazione gravissima”. Dopodiché ha confermato le evacuazioni nella zona alta del paese definendo "gravissima" tutta la situazione. A preoccupare anche la viabilità: "Dopo il crollo del ponte sul Trigno la statale 16 verso nord è compromessa e per entrare e uscire da Petacciato si utilizza la strada di Colle Turchese verso la marina, quindi una viabilità interna".

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