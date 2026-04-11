Morti sospette in ambulanza, clamoroso: dove si era candidato Luca Spada (ora in manette)

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i decessi si sarebbero verificati tra il 2025 e il 2026, coinvolgendo pazienti anziani trasferiti tra diverse strutture sanitarie. Non si trattava di interventi d’urgenza , ma di spostamenti programmati e considerati a basso rischio. Eppure, proprio durante questi viaggi o nelle ore immediatamente successive, le condizioni dei pazienti peggioravano improvvisamente fino al decesso.

L’arresto è stato eseguito all’alba dell’11 aprile 2026 dai carabinieri a Meldola. Il giovane, ex autista soccorritore della Croce Rossa, è accusato di omicidio volontario continuato aggravato dalla premeditazione nell’ambito di un’inchiesta che ha sollevato forte allarme nel territorio forlivese.

Il 27enne, figura nota nella zona, aveva iniziato la sua attività nel volontariato fin da giovanissimo, arrivando poi a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’organizzazione. Parallelamente aveva intrapreso anche iniziative imprenditoriali, dalla gestione di un ristorante all’apertura di chioschi fino a una piadineria, oltre a un tentativo di ingresso nella politica locale con una candidatura al consiglio comunale di Meldola.

Fin dall’emergere dell’indagine, Spada ha respinto ogni accusa, ribadendo la propria estraneità ai fatti. "Io non c’entro nulla con questi decessi", ha dichiarato, sostenendo di aver fornito agli investigatori tutto il materiale utile per chiarire la sua posizione. In merito alle procedure adottate durante i trasporti, ha aggiunto: "Ho sempre chiamato la centrale operativa chiedendo l’intervento di un’automedica". E descrivendo l’impatto personale della vicenda ha affermato: "Mi è caduto il mondo addosso".