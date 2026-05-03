Andrea Sempio, spunta "Andreas": i suoi commenti choc sul forum "Italian Seduction"

Spuntano oltre 3mila post che Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007, potrebbe aver pubblicato con il nickname Andreas sul forum Italian Seduction tra il 2009 e il 2016.

Post riportarti da alcuni dei principali quotidiani, tra cui Il Corriere, Repubblica, il Giornale. Commenti choc sulla definizione di strupro e sull'ossessione per una ragazza. E almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia. "L'unica volta che mi sono innamorato - riporta il Corriere - è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20, Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.itis".

L'avvocata di Sempio ha però spiegato a Quarto Grado che non si deve accostare quella frase a Chiara Poggi. "Ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c'entra nulla con Chiara Poggi". Anche il termine "one-itis", ha aggiunto, non andrebbe letto solo come ossessione, "ma come una forma intensa e immatura di innamoramento. Vedremo se chiamarla a testimoniare".